Подмосковье 07 февраля 2024, 14:23 Свыше 100 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю Медиаархив Подмосковья

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За неделю в Подмосковье выставили на торги 105 объектов недвижимости. Большинство из них — в Орехово-Зуеве, Коломне и Шатуре.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Орехово-Зуеве на торги выставили еще 45 лотов. Это земельные участки, здания и коммерческие помещения. Так, в аренду сдают семь соток под строительство дома в деревне Соболево.

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Еще 52 объекта представили в Коломне и 10 — в Шатуре.

Жители могут выбрать подходящую недвижимость на портале ЕАСУЗ.

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