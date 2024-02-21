Подмосковье 21 февраля 2024, 18:33 Свыше 100 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Лобне в 2024 году пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В текущем году в Лобне проведут капитальный ремонт в 112 многоэтажных домах городского округа. Об этом рассказала временно исполняющая обязанности главы Лобни Анна Кротова.

На официальном сайте администрации округа опубликован список домов, а также перечень работ, которые проведет Фонд капитального ремонта. Там же доступен проект обследования самых старых домов Лобни с целью выявления их аварийности.

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В своем Telegram-канале Анна Кротова сообщила о подаче дополнительных заявок в Фонд капитального ремонта на ремонт 53 домов. Заявки будут рассмотрены. Также планируется проведение экспертизы 38 домов для определения их состояния и возможной аварийности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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