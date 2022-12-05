Подмосковье 05 декабря 2022, 13:31 Свыше 100 малоэтажных домов построили в Подмосковье с начала года

Читать 360tv в

Строительство 114 малоэтажных домов завершили в Подмосковье с начала года. Среди них 70 зданий в Истре и девять — в Дмитрове. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре региона.

Как рассказал глава ведомства Артур Гарибян, в начале месяца достроили комплекс из пяти двухэтажных домов в деревне Курово в Дмитрове. Ключи от квартир в них получат 22 семьи.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Реклама