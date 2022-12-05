05 декабря 2022, 13:31
Свыше 100 малоэтажных домов построили в Подмосковье с начала года
Строительство 114 малоэтажных домов завершили в Подмосковье с начала года. Среди них 70 зданий в Истре и девять — в Дмитрове. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре региона.
Как рассказал глава ведомства Артур Гарибян, в начале месяца достроили комплекс из пяти двухэтажных домов в деревне Курово в Дмитрове. Ключи от квартир в них получат 22 семьи.
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