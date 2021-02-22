Свыше 100 лыжников приняли участие в гонке в Котельниках

В Котельниках провели лыжную гонку. В ней приняли участие более 100 человек. Забег устраивают каждый год. Об этом рассказал глава округа Сергей Жигалкин.

Забег «Томилинская лыжня» стал традицией. В этом году в нем поучаствовали больше 100 человек.

«Дорогие друзья, я рад, что на „Томилинской лыжне“ нас собралось более 100 участников. Самыми искренними были, конечно же, эмоции младших спортсменов и их родителей», — написал Жигалкин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Лыжники прошли полный круг по трассе протяженностью 3,2 километра. На финише всем вручили медали на память.

Глава Котельников уточнил, что каждый житель и гость Московской области зимой может найти себе развлечение по интересам.

По словам Жигалкина, власти округа стараются создавать в Котельниках все условия для любителей активного отдыха.

«Спасибо всем, кто вышел на трассу лыжной гонки и мотивирует окружающих своим примером заниматься спортом», — заключил глава округа.