Подмосковье 06 декабря 2023, 16:23 Свыше 100 лифтов заменили в жилых домах Подмосковья с начала года На территории Московской области проводится замена лифтового оборудования / Государственное бюджетное учреждение Московской области «Управление технического надзора капитального ремонта»

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Сотрудники технадзора проконтролировали замену 111 лифтов в жилых домах Подмосковья с начала года. больше всего работ провели в Богородском округе, Балашихе, Мытищах, Электростали, Сергиевом Посаде и других округах.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, в первую очередь замене подлежат лифты, срок службы которых достиг 25 лет.

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«Процесс замены осуществляется исключительно специализированными организациями с соблюдением инструкций по монтажу, предоставленных заводом-изготовителем, а также установочными чертежами, указанными в паспорте лифта», — сказал генеральный директор «УТНРК» Михаил Чебриков.

Новые лифты соответствуют современным стандартам безопасности, кабины имеют защиту от вандализма и работают бесшумно.

Ранее губернатор Подмосковья Адрей Воробьев рассказал, что за пять лет в Серпухове построили 11 современных котельных. Всего с 2018 года там заработали 34 объекта теплоэнергетики.

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