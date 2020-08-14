Свыше 100 кубометров отходов вывезли операторы «РТ-Инвест» в рамках акции «Мегабак» с начала августа

Источник фото: телеканал «360»

Самый активный кластер акции — «Рузский региональный оператор», в частности, Одинцовский городской округ, где с четырех контейнерных площадок собрали 40 кубометров крупногабаритного мусора. На «втором месте» Истра — с показателем 24 куба. Еще 24 куба забрал «Сергиево-Посадский региональный оператор» в Мытищах, Королеве и Сергиевом Посаде. «Каширский региональный оператор» вывез 16 кубометров отходов из мегабаков в Домодедовском округе.

Источник фото: телеканал «360»

В пунктах, которые открылись 1 августа, бесплатно принимают на утилизацию бытовую технику, крупногабаритные отходы, текстиль, стекло, алюминий и батарейки. Чаще всего жители сдают старую мебель.

Региональные операторы компании «РТ-Инвест» работают на 11 площадках Подмосковья. «Рузский региональный оператор» — на четырех пунктах в Одинцовском городском округе, двух площадках в Красногорске и одной на территории Истры. «Каширский Региональный оператор» забирает отходы из мегабаков в Домодедовском округе. Еще три точки в Мытищах, Королеве и Сергиевом Посаде входят в зону ответственности «Сергиево-Посадского регионального оператора».

Источник фото: телеканал «360»

Материалы, которые могут стать вторсырьем, направляют на комплексы по переработке отходов компании «РТ-Инвест» — КПО «Дон» в Каширском округе, КПО «ЮГ» в Коломенском и КПО «Север» в Сергиево-Посадском округах. Это современные предприятия, на которых при помощи пяти типов автоматических сепараторов отбирают до 24 фракций «полезных» вторичных материальных ресурсов. Затем отходам дадут новую жизнь. Из стекла, например, сделают утеплитель для труб и фасадов домов. Крупногабаритные отходы направят на измельчение в дробилку. В основном это старая мебель: диваны, стулья, кресла, доски и брусья, которые в дальнейшем могут использовать для отсыпки дорог, организации биофильтров на участке агрокомпоста, засыпки в ванну дезинфекции на выезде с КПО большегрузных автомобилей.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме основной цели — избавиться от навалов крупногабаритных отходов на придомовых контейнерных площадках, акция «Мегабак» несет в себе еще и образовательную функцию. Жителям разъясняют правила раздельного сбора отходов.

Источник фото: телеканал «360»

На площадке ежедневно дежурят волонтеры, которые подсказывают, для какого типа отходов предназначен каждый контейнер, куда класть алюминиевые банки, куда — стекло, а куда — крупногабаритные материалы.

Источник фото: телеканал «360»

Все новые адреса «мегабаков» появляются на сайтах подмосковного Министерства ЖКХ, региональных операторов и самих округов. Всю основную информацию можно найти на официальном портале проекта.