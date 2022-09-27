Свыше 100 котельных отремонтируют в Подмосковье до 2027 года | 360°

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Свыше 100 котельных отремонтируют в Подмосковье до 2027 года

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Планы модернизации коммунальной инфраструктуры Подмосковья обсудили на конференции Дня Минстроя. Глава Минэнергетики Александр Самарин рассказал, что в течение пяти лет в регионе отремонтируют 153 участка теплосетей и 107 котельных.

Как сообщил министр, работы запланированы до 2027 года, на них потратят около 30 миллиардов рублей.

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«Это ремонт более 153 участков тепловых сетей и 107 котельных, а также 96 мероприятий модернизации системы водоснабжения и водоотведения», — заявил он.

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Программа улучшит условия жизни 3,5 миллиона жителей Подмосковья. Это позволит снизить аварийность на сетях до 40%, уменьшит себестоимость тепла при переходе на газ и улучшит экологию региона.

В ведомстве также напомнили о подписании 15 концессионных соглашений по системам теплоснабжения и горячей воды в 11 округах. Их общая сумма составила 93 миллиарда рублей. Часть соглашений на сумму свыше 10 миллиардов рублей находится на стадии проработки. Они позволят улучшить качество ЖКХ для более чем 1,8 тысячи жителей области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

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