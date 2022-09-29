Еще свыше 100 гектаров вдоль линий электропередачи расчистили от поросли в Подмосковье | 360°

Все новости

Спецоперация

29 сентября 2022, 16:09

Названа замена смертной казни в ДНР после вхождения в состав России

Подмосковье

29 сентября 2022, 16:06

Техническое оснащение лесных пожарных обновили в Подмосковье

Реклама

Спецоперация

29 сентября 2022, 15:55

Украинский беспилотник сбросили на территорию Запорожской АЭС

Мир

29 сентября 2022, 15:48

Попавшие под обстрел ВСУ под Харьковом машины с беженцами имели надписи «Дети»

Подмосковье

29 сентября 2022, 15:44

Строительство нового детского сада в Кубинке завершится до конца года

Мир

29 сентября 2022, 15:36

Власти Энергодара опровергли вброс о пожаре во втором энергоблоке ЗАЭС

Общество

29 сентября 2022, 15:35

Россияне, которым положена бронь, получат удостоверение об отсрочке от призыва

Эксклюзив

29 сентября 2022, 15:32

«Укус комара». Авиация ВСУ бесполезна в сравнении с российскими военными

Общество

29 сентября 2022, 15:32

Судебные приставы Подмосковья приостановят взыскание долгов с мобилизованных жителей

Подмосковье

29 сентября 2022, 15:12

Еще свыше 100 гектаров вдоль линий электропередачи расчистили от поросли в Подмосковье

Читать 360tv в

Энергетики расчистили 110 гектаров вдоль линий электропередачи в Подмосковье. До конца года кустарники и сорняки уберут на более чем 200 гектарах вдоль трасс. Об этом сообщили в Минэнергетики региона.

Глава ведомства Александр Самарин рассказал, что опиловку деревьев и расчистку территории проводят по всем правилам. Так, допустимое расстояние проводов до крон деревьев отличается в зависимости от класса воздушных линий.

Реклама

Ранее Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

Реклама

Благоустройство

Электричество

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама