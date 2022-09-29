Еще свыше 100 гектаров вдоль линий электропередачи расчистили от поросли в Подмосковье | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 15:12 Поделиться Telegram

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Viber Еще свыше 100 гектаров вдоль линий электропередачи расчистили от поросли в Подмосковье

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Энергетики расчистили 110 гектаров вдоль линий электропередачи в Подмосковье. До конца года кустарники и сорняки уберут на более чем 200 гектарах вдоль трасс. Об этом сообщили в Минэнергетики региона.

Глава ведомства Александр Самарин рассказал, что опиловку деревьев и расчистку территории проводят по всем правилам. Так, допустимое расстояние проводов до крон деревьев отличается в зависимости от класса воздушных линий.

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Ранее Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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