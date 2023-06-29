Подмосковье 29 июня 2023, 15:01 Свыше 100 фотографий Венеции представили на выставке в Мытищах

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Фотовыставка открылась в Центральной библиотеке имени Кедрина в Мытищах. На ней представлено более 100 фотографий Венеции.

Выставка проходит в рамках проекта «Планета Земля». Фотографии предоставила международная общественная организация «Центр духовной культуры» из Самары.

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Экспозиция «Венеция» будет работать до 26 июля. Центральная библиотека имени Кедрина находится по адресу: улица Летная, дом № 14, корпус 1.

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