Подмосковье 08 апреля 2024, 20:04 Свыше 100 дворовых территорий привели в порядок в Истре за прошлую неделю Пресс-служба городского округа Истра

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Сотрудники коммунальных служб продолжают приводить в порядок общественные пространства и придомовые территории. За прошлую неделю убрали 110 дворов.

Специалисты убирают палисадники и клумбы, моют бордюры и дорожки. Техника, оснащенная щетками, очищает грязь на дорогах, на обочинах и пешеходных зонах. С начала проведения работ общий объем очищенных территорий уже превышает 200 тысяч квадратных метров.

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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье вошло в топ-3 по качеству городской среды за 2023 год.

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