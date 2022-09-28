Свыше 100 домов отремонтируют в Можайске до конца года | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 16:49 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 100 домов отремонтируют в Можайске до конца года

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Капитальный ремонт домов продолжается в Подмосковье. В программу этого года вошло 121 здание в Можайске. Из них шесть уже привели в порядок. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

Как рассказали в министерстве, в округе отремонтируют 22 кровли, 31 фасад, 58 систем коммуникаций, а также заменят два лифта. На эти работы выделили 965 миллионов рублей.

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Глава ведомства Антон Велиховский напомнил, что Подмосковье реализует самую крупную программу капитального ремонта в стране. В нее вошло 44 тысячи домов, которые обновят до 2049 года.

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«В 2022 году запланировано отремонтировать 3849 многоквартирных домов. На данный момент мы завершили капитальный ремонт 2306 многоквартирных домов. По итогам выполнения плана на текущий год будут улучшены жилищные условия около 450 тысяч семей», — рассказал он.

Узнать, в каких домах будут проводить работы, можно на сайте Фонда капитального ремонта.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что еще 10 городских округов Подмосковья полностью подготовились к зиме. Он отметил, что это всегда хлопотные, но очень важные мероприятия, которым необходимо уделять внимание.

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