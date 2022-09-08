Свыше 100 домов отремонтируют в Истре до конца года | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 10:37 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 100 домов отремонтируют в Истре до конца года

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Капитальный ремонт домов продолжается в Подмосковье. До конца года в Истре приведут в порядок 125 зданий. На эти работы выделили миллиард рублей, рассказали в МинЖКХ региона.

Как сообщили в ведомстве, в Истре отремонтируют 45 крыш, 21 фасад и 44 инженерные системы. Работы уже завершили в 39 домах.

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Глава министерства Антон Велиховский напомнил, что Подмосковье реализует самую масштабную программу капительного ремонта в стране. До 2049 года в области преобразят свыше 44 тысяч зданий. Из них уже обновили 15,5 тысячи.

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«В 2022 году запланировано отремонтировать порядка 3760 многоквартирных домов. На данный момент мы завершили капитальный ремонт 2306 многоквартирных домов. По итогам выполнения плана на текущий год будут улучшены жилищные условия порядка 450 тысяч семей», — добавил он.

Узнать, какие дома вошли в план, можно на сайте Фонда капитального ремонта Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о большом запросе жителей региона на благоустройство городов.

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