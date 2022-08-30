Свыше 100 домов отремонтируют в Домодедове до конца года

Капитальный ремонт жилых домов продолжается в Подмосковье. В программу этого года вошли 118 зданий в Домодедове. На работы выделили 630 миллионов рублей, рассказали в МинЖКХ региона.

Из 118 домов в Домодедове уже отремонтировали 55. По плану до конца года отремонтировать пять крыш, 11 фасадов, 58 инженерных систем, заменить девять лифтов.

Глава МинЖКХ области Антон Велиховский напомнил, что Подмосковье реализует самую масштабную программу капремонта домов в России.По ней до 2049 года преобразят свыше 44 тысяч зданий.

«В 2022 году запланировано капитально отремонтировать 3 765 дома, в том числе заменить кровли в 935 домах, провести фасадные работы в 726 домах, заменить инженерные системы в 1 639 домах, осуществить замену 800 лифтов», — добавил он.

Узнать, в каких домах проведут ремонт, можно на сайте ФКР.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ремонте котельных и очистных сооружений в Подмосковье. На это регион получил льготный кредит.