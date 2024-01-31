Подмосковье 31 января 2024, 13:46 Свыше 100 детских рисунков представили на выставке во Дворце творчества «Планета талантов» в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Выставка-конкурс творческих объединений «Волшебная зима» прошла в Лобне. Во Дворце детского и юношеского творчества «Планета талантов» представили 140 работ.

Жюри конкурса отметило 12 лучших работ. Еще 37 человек стали призерами конкурса. Все ребятам получили памятные дипломы.

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«Мы проводим эту выставку каждый год. В ней принимают участие воспитанники и педагоги нашего дворца творчества. Задача мероприятия — популяризация и пропаганда различных видов творчества, отражение красоты русской природы», — рассказал директор Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов» Вячеслав Скотников.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Напомним, Дворец детского и юношеского творчества «Планета талантов» находится в Лобне по адресу: улица Победы, 9. Контактный телефон: +7 495 240-92-60.

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