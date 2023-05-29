Подмосковье 29 мая 2023, 16:42 Свыше 100 детских площадок по губернаторской программе установят в Подмосковье в этом году министерство благоустройства

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Работы по установке детских площадок по губернаторской программе продолжаются в Подмосковье. Первые пять объектов планируют открыть 1 июня.

По словам главы Минблагоустройства Подмосковья Михаила Хайкина, в этом году программе исполнится 10 лет. За это время в регионе открыли более 1400 детских площадок.

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«Программа пользуется большой популярностью среди населения. Уже несколько лет десятки тысяч наших жителей принимают активное участие в голосовании по выбору мест их установки. Благодаря им мы отобрали 134 адреса, где в этом году установим новые игровые площадки для детей», — отметил он.

Площадь детских площадок составит от 300 до 450 квадратных метров. Они будут рассчитаны на детей разного возраста. Новыми тематиками в этом году станут «Физика», «Модерн», «География», «Технология», «Космос» и другие.

Все детские площадки оборудуют безопасным резиновым покрытием и удобными игровыми элементами. На них разместят скамейки, урны, камеры видеонаблюдения, освещение и металлические ограждения.

Первые пять площадок откроют 1 июня в четырех округах Подмосковья, две из них появится в Люберцах. Остальные откроют в Домодедове, Дубне и Клину.

Узнать, где еще откроют новые детские площадки в этом году, можно на сайте министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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