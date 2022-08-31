Свыше 100 детей из нуждающихся семей Богородского округа получили рюкзаки к 1 сентября

Рюкзаки со школьными принадлежностями вручили детям Подмосковья. Среди них 106 ребят из Богородского округа.

Рюкзаки с ортопедической спинкой детям вручили от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Содержимое — от представителей правящей партии. Внутри них все, что нужно для школы: пенал, альбом, ручки, карандаши и краски.

Многодетная мама Наталья Лисичкина поделилась, что собрать в школу трех детей — задача непростая.

«Если старшего сына мы собирали в школу, он один у нас был, да, это было не особо тяжело. Дочка средняя тоже у нас отправлялась, у нас она была одна. Двоих, конечно, получается немножко тяжеловато финансово и морально тоже. Ну так ничего — справились, собрали», — рассказала женщина.

Глава округа Игорь Сухин обратился к родителям школьников и отметил, что День знаний — это всегда красивый и радостный праздник.

«Очень приятно встретиться с вами в преддверии 1 сентября. Праздник всегда красивый, с белыми бантами, хорошими костюмами. В то же время это такая серьезная пора для подготовки наших детей в школу», — подчеркнул он.

По итогам прошлого года 13 школ Богородского вошли в топ-100 учреждений Подмосковья. А Ломоносовский лицей занял 61-е место в рейтинге России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы Подмосковья примут свыше трех тысяч детей из Донбасса в этом году.