Подмосковье 25 ноября 2022, 11:27 Свыше 100 детей из Белгорода прошли медосмотр в Подмосковье

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Врачи поликлиник Клина, Щелкова и Подольска провели медосмотр для детей, прибывших из Белгорода. Они проверили здоровье 114 ребят, сообщила первый зампред правительства Светлана Стригункова.

«В случае выявления патологии дети направлялись для прохождения более глубокой диагностики или при необходимости на госпитализацию», — добавила она.

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Юным пациентам провели ЭКГ и анализ крови. Их осмотрели как педиатры, так и узкопрофильные специалисты — офтальмолог, невролог, ортопед и другие.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

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