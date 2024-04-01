Подмосковье 01 апреля 2024, 13:43 Свыше 100 деревьев пересадили во время реконструкции Центрального парка в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Реконструкция Центрального парка продолжается в Лобне. В рамках проекта пересадили 111 деревьев. Работы завершат к концу лета.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова рассказала, что в числе пересаженных деревьев — туи, которые росли по обеим сторонам прогулочной дорожки. Внутри парка также ведутся работы по перепланировке.

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«Пересадку ведут бережно. Для этого с помощью техники или вручную выкапывается лунка, в которую переносят дерево с корнями и комом земли, чтобы не повредить его. Сейчас деревья еще в состоянии покоя, поэтому перемена места не принесет им вреда», — написала Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Сейчас в центральном парке идет реконструкция, работает тяжелая техника. К концу лета там появится зона для культурно-массовых мероприятий, новая танцевальная площадка, скейт-парк. В обновленном парке также откроют павильон-кафе, новую детскую зону, смотровую площадку и каток.

Благоустройство ведется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Жилье и городская среда».

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