Подмосковье 24 июля 2023, 17:53 Свыше 100 человек заблудились в лесах Подмосковья за неделю Комитет лесного хозяйства МО

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За неделю в подмосковных лесах заблудилось 123 человека. Все потерявшиеся вернулись домой самостоятельно или при помощи лесничих и спасателей.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 50 человек вернулись домой самостоятельно, еще 73 обратились за помощью. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова, в экстренные службы обращались из всех лесничеств региона. Из них 16 — в Клину, 14 — в Ступине, 13 — в Шатуре, 11 — в Сергиевом Посаде и девять — в Дмитрове.

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Среди потерявшихся оказалось много людей пожилого возраста и детей. Многие из них были без телефонов, воды и необходимых лекарств.

Жителям советуют напоминать пожилым родственникам о правилах похода в лес. Так, следует надевать яркие вещи, брать с собой заряженный телефон, лекарства и воду. За помощью они могут обратиться по номеру 112 даже, когда нет сети.

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