Подмосковье 29 июня 2023, 12:25 Свыше 100 человек выступили на первенстве по футболу среди любителей в Котельниках

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Первенство по футболу среди любителей прошло в Котельниках. Участие в соревнованиях приняли более 100 спортсменов.

Восемь дворовых команд разных возрастов сыграли на стадионе «Русские газоны — Котельники». Две команды — «Новая 11» и «Скрепыши» — впервые участвовали в первенстве.

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«Котельники живут спортом, и мы развиваем массовый вид спорта не только среди любителей, но и детей. Делаем все для этого возможное. Я сегодня вижу команды, которые не первый год принимают участие», — сказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

По регламенту турнира матчи проходят на двух футбольных полях. Команды поделены на две группы. Каждый матч длится по 20 минут. Команды, занявшие первые два места в каждой группе, выходят в плей-офф.

Победителем турнира стала команда «Восход», 2-е место заняла команда «13», а 3-е — «Скрепыши» из школы № 1.

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