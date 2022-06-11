facebook_pixel
    11 июня 2022, 12:52

    Свыше 100 человек стали участниками масштабного марафона скандинавской ходьбы в Лосино-Петровском

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    В парке культуры и отдыха Лосино-Петровского в преддверии Дня России прошел масштабный марафон скандинавской ходьбы. Старт акции дал глава муниципалитета Сергей Джеглав.

    Свыше 100 человек стали участниками масштабного марафона скандинавской ходьбы в Лосино-Петровском

    «В Московской области вы вошли в двадцатку лучших — 16 место. Я думаю, благодаря вам Лосино-Петровский будет вскоре первым. Еще раз с наступающим праздником, с Днем России. Здоровья, позитива, кислорода в венах», — сказал глава г. о. Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

    Свыше 100 человек стали участниками масштабного марафона скандинавской ходьбы в Лосино-Петровском | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    В марафоне участвовали более 100 человек. Дистанцию в три километра преодолевали женщины старше 55-ти и мужчины старше 60 лет.

    Марафон скандинавской ходьбы проходил на территории всего региона по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.