Свыше 100 человек стали участниками масштабного марафона скандинавской ходьбы в Лосино-Петровском

В парке культуры и отдыха Лосино-Петровского в преддверии Дня России прошел масштабный марафон скандинавской ходьбы. Старт акции дал глава муниципалитета Сергей Джеглав.

«В Московской области вы вошли в двадцатку лучших — 16 место. Я думаю, благодаря вам Лосино-Петровский будет вскоре первым. Еще раз с наступающим праздником, с Днем России. Здоровья, позитива, кислорода в венах», — сказал глава г. о. Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Источник фото: телеканал «360»

В марафоне участвовали более 100 человек. Дистанцию в три километра преодолевали женщины старше 55-ти и мужчины старше 60 лет.

Марафон скандинавской ходьбы проходил на территории всего региона по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.