Подмосковье 01 августа 2023, 16:00 Свыше 100 человек стали участниками акции «Чистый лес» в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Акция «Чистый лес» прошла в деревне Лопотово городского округа Солнечногорск. Более 100 человек присоединились к субботнику. Они собрали свыше 150 кубометров валежника.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Экологическая акция объединила жителей Москвы, Солнечногорска, Королева, Мытищ, Клина, Шаховского, Рузы и Истры.

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«Акция „Чистый лес“ стала примером успешной сотрудничества местных жителей, власти и общественных организаций. Важно было не только организовать сбор людей и обеспечить их питанием, но и найти возможность правильной утилизации деревянных отходов. <…> Спасибо за помощь и региональному оператору „Эколайн“», — отметила заместитель Председателя общественного совета Лилия Белова.

Весь собранный в лесу мусор и валежник вывези на переработку.

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