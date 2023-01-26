Подмосковье 26 января 2023, 10:59 Свыше 100 человек пройдут подготовку по тушению лесных пожаров в Подмосковье за год

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Подмосковье начало подготовку к противопожарному сезону. Для этого заключили контракты на поставку новой техники, а специалисты «Центрлесхоза» пройдут профильное обучение.

Как рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов, обучение по тушению лесных пожаров пройдут свыше 140 человек.

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«Планируется, что специальную подготовку пройдут 143 человека, из них по направлению „руководитель тушения пожара“ будет направлен 21 человек», — сказал он.

Сотрудников ведомства научат проводить разведку пожаров, анализировать ситуацию и принимать стратегические решения, а также организовывать тушение огня, использовать противопожарную технику и оказывать первую помощь пострадавшим.

Председатель Комлесхоза региона Олег Баженов добавил, что группировку лесных пожаров усилят и временными сотрудниками, которые будут трудиться во время опасного сезона.

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