Подмосковье 08 августа 2023, 12:43 Свыше 100 человек привлекли к ответственности за сброс мусора в лесах Подмосковья с начала года Комитет лесного хозяйства Московской области

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Антимусорные рейды проводят в Подмосковье с 10 апреля по 1 декабря. Специалисты выявляют несанкционированный сброс отходов в лесах региона. В июле к ответственности привлекли более 100 человек.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, в совместные рейды выходят представители лесной охраны, администраций округов и общественные инспекторы. За июль с их помощью возбудили 106 административных дел.

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«Только в июле этого года было возбуждено 106 административных дел. По ним составлено 47 протоколов об административных правонарушениях, по остальным 59 фактам продолжаются расследования и выявление виновных лиц», — сказал он.

В ходе рейдов выявляют и пресекают нарушения, связанные с образованием незаконных свалок, что обеспечивает исполнение правил пожарной безопасности в лесах. Больше всего нарушений было выявлено в Истре, Бородинском и Виноградовском лесничествах, а также в Дмитрове. С начала года к ответственности привлекли 688 человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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