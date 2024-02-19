Подмосковье 19 февраля 2024, 15:39 Свыше 100 человек приняли участите в спортивном марафоне в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Спортивный марафон «Стартуют все!» провели в Химках. Свыше 100 жителей округа приняли участие в состязаниях, анимационных представлениях, семинарах и фотовыставке в музейно-выставочном комплексе «Артишок».

Праздник начался с соревнований «Забеги на праздник» и «На низком старте», а продолжился квизом по зимним видам спорта и спортивным ориентированием. Гости посетили мастер-классы по фигурному катанию, керлингу по-русски, участвовали в викторине по зимним видам спорта и турнире по северной ходьбе.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Мы просто гуляли по парку Толстого и увидели, что проходит такое интересное мероприятие. Ведущая позвала нас присоединиться. Нам очень понравилось. Мы замерзли, хотели уезжать, а в итоге только разогрелись», — поделилась жительница Химок Илона Инченко.

Спортивный праздник все прошел в 70 парках Подмосковья. Всего в марафоне приняли участие свыше 17 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел лесопарк «Шишкин лес», где недавно оборудовали новую лыжню.

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