Подмосковье 28 февраля 2023, 17:32 Свыше 100 человек переселили из аварийных домов Подмосковья с начала года

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Свыше 50 семей в 10 округах переселили в комфортные квартиры из авариных домов в Подмосковье с начала года. Об этом сообщили в Минстройкомплекса региона.

Новое жилье получили 52 семьи из Сергиева Посада, Одинцова, Волоколамска, Можайска, Рузы, Богородского округа, Талдома, Шатуры, Солнечногорска и Зарайска.

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«Всего переехали 107 жителей. Они переселены в благоустроенные квартиры в новостройках, некоторым выплачена выкупную стоимость за аварийное помещение», — сказал глава министерства Владимир Локтев.

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Признанные авариными до 2017 года жилища расселяют за счет бюджетных средств по программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов ускорить программу реновации. По ней жители аварийных домов получают новое комфортное жилье.

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