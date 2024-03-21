21 марта 2024, 15:20
Свыше 100 человек обследовались в поликлинике № 2 в Лобне в Единый день диспансеризации
Единый день диспансеризации прошел в Лобненской городской поликлинике № 2. Более 100 человек прошли медицинский осмотр.
Участники Единого дня диспансеризации сдали кровь, прошли осмотр врача, сделали ЭКГ и другие обследования.
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«Диспансеризация необходима вне зависимости от самочувствия для выявления неинфекционных заболеваний на ранних стадиях. На первом этапе сдают общий анализ крови, ЭКГ, флюорографию, по показаниям у женщин маммография, спирографию. Эти исследования нужны и для выявления факторов риска», — рассказала заведующая Лобненской городской поликлиникой № 2 Екатерина Ливенец.
Пройти диспансеризацию можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. Записаться можно по телефону 122, на сайте mosreg.ru, через инфомат и у лечащего врача.
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