Подмосковье 16 февраля 2024, 11:20 Свыше 100 беременных проконсультировались с врачом онлайн в Подмосковье в 2023 году Пресс-служба Минздрава МО

Читать 360tv в

Беременные могут онлайн проконсультироваться с врачом в Подмосковье. На таком приеме можно получить расшифровку анализов, пообщаться с психологом, а также пройти подготовку к рождению ребенка и многое другое. За 2023 год этой возможностью воспользовались более 100 тысяч женщин.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, удаленные консультации позволяют сэкономить время.

Реклама

«В рамках проекта „Наша женская консультация“, который стартовал в начале прошлого года, беременным женщинам доступны телемедицинские консультации. Это позволяет сэкономить время на походе к врачу, а также получить медпомощь в любом удобном для женщины месте», — сказала она.

Узнать больше о системе родовспоможения в Подмосковье можно на специальном портале по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».