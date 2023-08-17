Подмосковье 17 августа 2023, 14:13 Свыше 100 аппаратов для реабилитации установили в больницах Подмосковья с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Новое оборудование для реабилитации поставили в медицинские учреждения Подмосковья. Это роботизированный комплекс, тренажеры для восстановления силы мышц и мелкой моторики. Их получили 23 организации.

Как сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, реабилитацию в условиях стационара проводится в 19 медицинских учреждениях. С начала года больницы получили 140 новых аппаратов на общую сумму свыше 150 миллионов рублей.

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«В Подмосковье реабилитация в условиях стационара проводится в 19 медицинских организациях. Также реабилитационная помощь оказывается амбулаторно — на базе поликлиник. И важно, чтобы специалисты могли применять в работе современное медицинское оборудование», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Оборудование установили в организациях Красногорска, Химок, Пушкино, Ногинска, Коломны и других городов. По словам директора Красногорской городской больницы Елены Морозовой, с начала года учреждение получило 45 единиц реабилитационного оборудования, которое было распределено между филиалами.

«Новое оборудование помогает нам в реабилитации пациентов неврологического и травматологического профиля, в их безопасной вертикализации, тренировке опоры и ходьбы. Для спинальных больных есть возможность восстановления работы мышц туловища и нижних конечностей. Также этот аппарат позволит восстановить координацию движения, выполнить тренировку баланса и равновесия», — рассказала она.

Реабилитацию в Подмосковье проводят бесплатно по полису ОМС. Для получения направления необходимо обратиться к лечащему врачу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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