17 августа 2023, 14:13
Свыше 100 аппаратов для реабилитации установили в больницах Подмосковья с начала года
Новое оборудование для реабилитации поставили в медицинские учреждения Подмосковья. Это роботизированный комплекс, тренажеры для восстановления силы мышц и мелкой моторики. Их получили 23 организации.
Как сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, реабилитацию в условиях стационара проводится в 19 медицинских учреждениях. С начала года больницы получили 140 новых аппаратов на общую сумму свыше 150 миллионов рублей.
Реклама
«В Подмосковье реабилитация в условиях стационара проводится в 19 медицинских организациях. Также реабилитационная помощь оказывается амбулаторно — на базе поликлиник. И важно, чтобы специалисты могли применять в работе современное медицинское оборудование», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Оборудование установили в организациях Красногорска, Химок, Пушкино, Ногинска, Коломны и других городов. По словам директора Красногорской городской больницы Елены Морозовой, с начала года учреждение получило 45 единиц реабилитационного оборудования, которое было распределено между филиалами.
«Новое оборудование помогает нам в реабилитации пациентов неврологического и травматологического профиля, в их безопасной вертикализации, тренировке опоры и ходьбы. Для спинальных больных есть возможность восстановления работы мышц туловища и нижних конечностей. Также этот аппарат позволит восстановить координацию движения, выполнить тренировку баланса и равновесия», — рассказала она.
Реабилитацию в Подмосковье проводят бесплатно по полису ОМС. Для получения направления необходимо обратиться к лечащему врачу.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Больницы
Реклама
Реклама