Подмосковье 14 августа 2023, 10:36 Свыше 100 активистов «Молодой Гвардии» станут участниками экокемпинга в Подмосковье Unsplash

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Активисты «Молодой Гвардии» Подмосковья примут участие в экокемпинге «С любовью к планете» в Серпухове 18–20 августа. Туда отправятся свыше 120 человек. Для них проведут лекции, квесты и субботники.

Как рассказали в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Подмосковья, участники кемпинга обсудят экологические федеральные и региональные инициативы, а также посетят образовательные лекции, творческие вечера и другие мероприятия.

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Лагерь будет работать по экологичным правилам: использовать только многоразовую посуду, а мусор будут сортировать и сдавать для дальнейшей переработки.

По словам руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии» Дианы Алумянц, экокемпинг проводят третий год, и он пользуется большой популярностью у активистов.

«С помощью таких акций и фестивалей мы объединяем экологические сообщества для решения проблем окружающей среды и привлекаем молодежь к этому, безусловно, важному делу. Мы видим, как многие ребята начинают внимательнее относиться к обстановке в своём родном городе: сортируют мусор, организовывают пункты сбора вторсырья, выходят на субботники, ведут просветительскую работу», — отметила она.

Для участия в мероприятии нужно пройти регистрацию по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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