Подмосковье 27 июля 2023, 11:06 Свыше 10 закупок на строительство и ремонт опубликовали в Подмосковье за неделю Unsplash

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За неделю в Подмосковье опубликовали 11 закупок на поиск подрядчиков для ремонтных и строительных работ, а также питания школьников и благоустройства. Их разместили на портале ЕАСУЗ.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, услуги для питания школьников закупят в Противне и Черноголовке. В Истре капитально отремонтируют очистные сооружения, а в Подольске построят подъезд к федеральному детскому реабилитационному центру.

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Кроме того, в Одинцове реконструируют проезд в деревню Жуковка, а в селе Коринфском появятся блочно-модульные очистные сооружения. В детскую больницу в Красногорске поставят передвижные аппараты для рентгена, в Подольске благоустроят Дубровицкий лес, а в Сергиевом Посаде появится прогулочный маршрут.

Узнать подробнее обо всех закупках жители могут по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.

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