Подмосковье 14 апреля 2023, 12:23 Свыше 10 закупок на поставки оборудования и строительство опубликовали в Подмосковье за неделю Фото с официального сайта Культурно-досуговый центр "Заря"

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Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал еще 12 закупок за неделю. В регионе готовы к заключению контрактов на поставку оборудования, реконструкции и ремонты зданий.

Для школ Дмитрова и Реутова закупят 20 IP-камер, а для Коробчеевской школы в Коломне закупят гладильные доски, столы для швейного оборудования, раскройный стол и стойки для презентаций.

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В рабочем поселке Новоивановское запланирована реконструкция Немчиновского лицея и строительство пристройки на 950 мест. Читать подробнее.

Объявлен конкурс на проектирование и капитальный ремонт культурно-досугового центра «Заря» в городском округе Балашиха. Читать подробнее. В селе Павловская Слобода под Истрой после определения подрядчика начнется строительство водовода.

Информация о новых закупках публикуется в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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