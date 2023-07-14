Подмосковье 14 июля 2023, 11:49 Свыше 10 вопросов предпринимателей решили на онлайн-встрече с главой Мининвеста Подмосковья Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Читать 360tv в

Заместитель председателя правительства Подмосковья — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева провела онлайн-встречу с предпринимателями. В ходе трансляция было решено свыше 10 вопросов бизнесменов.

По словам Екатерины Зиновьевой, прямая связь с бизнесом — это важный элемент работы региона.

Реклама

«Мы сегодня разобрали более 10 вопросов — это немного, но нашу трансляцию смотрели порядка 150 предпринимателей, у которых могут быть схожие вопросы и, надеюсь, они смогли увидеть варианты их решения. Кроме того, в ходе трансляции мы получили еще около 20 вопросов — все они будут направлены в нашу систему — ЦУР „Бизнес“ и на каждый будет дан компетентный ответ», — сказала она.

Вопросы были связаны с разными сферами деятельности предпринимателей. Это организация дорожного примыкания, имущественные проблемы, подключение к коммуникациям и получение разрешительной документации. К ответам подключались представители разных ведомств, благодаря чему бизнес получил комплексное решение по поступившим вопросам.

Практика встреч с предпринимателями в онлайн-режиме продолжится в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».