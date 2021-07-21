Свыше 10 водозаборных узлов улучшили в Балашихе за три года

Полную реконструкцию 13 водозаборных узлов провели в Балашихе за три года. Это сделали по губернаторской программе «Чистая вода». Работу в округе продолжают. Специалисты устанавливают станции обезжелезивания, меняют трубы, делают процессы автоматизированными.

Источник фото: Евгений Дудин

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, к результату, который сейчас получили в Балашихе по качеству питьевой воды, шли пят лет.

Мы реконструировали 13 ВЗУ на территории округа. Работа по улучшению качества воды продолжается. Прокладываются новые сети Игорь Брынцалов.

По его словам, за пять лет на реализацию программы «Чистая вода» в Балашихе выделили 600 миллионов рублей.

Источник фото: Евгений Дудин

«Работа идет по двум направлениям. Это Восточная система водоснабжения, которая доведена до Железнодорожного, и „Мосводоканал“, который заведен на территорию города», — рассказал Брынцалов.

Он добавил, что эти два решения помогают поставлять воду в необходимом для Балашихи объеме.

Кроме того, в округе находится лаборатория Балашихинского водоканала, где проводят анализ питьевой и сточных вод. Для этого установили современное оборудование.

Источник фото: Евгений Дудин

В прошлом году, несмотря на пандемию, началась перекладка магистральных водоводов микрорайона Железнодорожный, а полностью выполнить капитальный ремонт планируют к 2022 году.

Осенью 2021-го планируют завершить присоединение девяти ВЗУ Железнодорожного к магистральным водоводам.