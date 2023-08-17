Подмосковье 17 августа 2023, 16:29 Свыше 10 водозаборных узлов реконструировали в Балашихе за 5 лет Unsplash

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Пятнадцать водозаборных узлов модернизировали в Балашихе за последние пять лет. Качественной водой обеспечили 17 тысяч жителей микрорайона Павлино, две тысячи человек в микрорайоне Сакраменто, 26 тысяч — в Заре и деревне Федурново.

«Мы активно реконструируем водозаборные узлы, переподключаем микрорайоны к московской системе водоснабжения, ремонтируем водопроводные сети», — рассказал в эфире программы «Подмосковье.Life» глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Кроме водозаборных узлов, с 2017 года в округе обновили 16,5 километра трубопровода и подключили к Московской и Восточной системам водоснабжения жителей микрорайона Железнодорожный. Также установили станции обезжелезивания и умягчения воды. Работы проводились по региональной программе «Чистая вода».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы, которая затронет 2,5 миллиона человек.

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