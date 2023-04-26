Подмосковье 26 апреля 2023, 11:46 Свыше 10 уникальных площадок для «Диктанта Победы» подготовили в Подмосковье

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Партия «Единая Россия» выбрала 11 мест для проведения «Диктанта Победы» в Подмосковье. Всего к нему подготовят свыше 1100 площадок.

Уникальными местами проведения диктанта станут памятные точки, музеи и мемориалы региона. Это Российский университет кооперации, государственное училище олимпийского резерва в Щелково, Храм Вооруженных сил, Партизанская деревня в парке «Патриот», региональное отделение «Росгвардии» в Реутове, военно-технический музей в Черноголовке, музеи «Зоя», «Новый Иерусалим» и «Бородинское поле». К акции также присоединятся аэропорты Домодедово и Шереметьево.

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«Диктант Победы» направлен на сохранение исторической памяти и подвиге предков, которые заплатили жизнью за свободу страны. В акции примут участие ветераны Великой Отечественной войны, бойцы СВО, молодежь и общественные деятели.

Секретарь регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что акция призвала пробудить интерес молодежи к истории страны, однако в ней активно участвуют и взрослые.

«Вопросы в диктанте будут не из легких — каждый посвящен страницам нашей истории, великому подвигу наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов: 20 по общей военно-исторической тематике и пять — по региональной», — рассказал он.

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