Подмосковье 22 августа 2023, 09:32 Свыше 10 участков теплосетей модернизировали в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Годовая программа ремонта систем теплоснабжения в Химках выполнена на 81,5%. Уже реконструировано 11 участков теплосетей из 15. Трубы заменили в Подрезкове, Сходне, Левобережном, Старых и Новых Химках.

Работы идут с опережением графика, первый этап реконструкции теплосетей завершится уже к 1 сентября.

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«На сегодняшний день <…> из 15 участков — 11 уже модернизировали. Это коснулось 190 домов и 60 тысяч человек, которые получили совершенно в другом качестве теплоснабжение. Осталось четыре адреса — это улица Железнодорожная, Парковая, Лавочкина и Юбилейный проспект», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошиин.

Глава округа оценил ремонт сетей на Юбилейном проспекте. Там обновляют один из самых больших участков трубопровода протяженность 742 метра. К сети подключен 61 дом, где проживают порядка 13 тысяч жителей микрорайона Новые Химки. Сейчас на объекте работают 17 человек и четыре единицы техники.

Всего за три года специалисты компании «Мосэнерго» в Химках заменят 42 участка теплоснабжения и отремонтируют 460 километров трубопровода. Работы планируют завершить в 2025 году.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о масштабных планах по ремонту теплосетей в регионе.

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