Подмосковье 01 декабря 2023, 15:36 Свыше 10 участков под строительство домов выставили на торги в Наро-Фоминске Комитет по конкурентной политике Московской области

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Еще 13 земельных участков под строительство домов выставили на торги в Наро-Фоминском городском округе. Они имеют площадь от восьми до 29 соток. Об этом сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области.

С начала года среднее число участников аукциона в муниципалитете составило три человека.

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Среди участков есть объекты в деревне Афанасовка площадью 10 соток,11 соток и 12 соток.

«Здесь прекрасная экология, рядом река, а до ближайшей городской инфраструктуры 10 минут на авто. Прием заявок завершится в период с 19 по 30 января 2024 года», — уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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