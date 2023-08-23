Подмосковье 23 августа 2023, 16:24 Свыше 10 участков дорог отремонтировали в Солнечногорске летом пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Уже 12 дорог отремонтировали в Солнечногорске в этом сезоне, еще 12 — находятся в работе. Также шесть участков региональной сети приводят в порядок в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

Всего в Солнечногорске в этом году планируют обновить 48 участков региональных и муниципальных дорог общей протяженностью почти 40 километров. Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Солнечногорск Артем Жаров отметил, что это позволят значительно улучшить транспортную доступность.

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Перечень ремонта дорог опубликован на сайте администрации округа в разделе «Комфортная среда».

Напомним, что через территорию округа проходят крупные трассы М-11 и ЦКАД. Эти проекты позволили сократить количество транзитного транспорта через город. Также благодаря президентскому проекту построена развязка к индустриальному парку «Есипово».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку транспортных проектов. Так, в регионе строятся новые путепроводы через железнодорожные пути и трассы, которые соединяются с московскими хордами.

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