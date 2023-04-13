Подмосковье 13 апреля 2023, 13:12 Свыше 10 тысяч жителей Подмосковья посетят Всероссийскую ярмарку трудоустройства

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Первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» стартует в Подмосковье 14 апреля. На ней представят вакансии крупные предприятия региона. Ожидается, что мероприятие посетят свыше 10 тысяч человек.

Ярмарка будет работать на 28 площадках Подмосковья. Главными станут флагманские — в Ногинске и Подольске.

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Подольская ярмарка пройдет во Дворце молодежи на Октябрьском проспекте. Там такие компании, как машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», НПО «Унихимтек», «Домодедово трейнинг», ЦНИИточмаш и «ЭСПКБ Техно» представят вакансии технолога, менеджера, инспектора, оператора и многие другие.

В Ногинске мероприятие проведут в центре занятости на улице Горького. Соискателям будут доступны вакансии инженеров, руководителей, аналитиков и другие.

Ознакомиться с программой можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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