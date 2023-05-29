Подмосковье 29 мая 2023, 10:37 Свыше 10 тысяч жителей Подмосковья оценили прием врача после записи через Telegram-бот Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Свыше 80 тысяч жителей Подмосковья воспользовались чат-ботом для записи или вызова врача. С этого года при помощи цифрового помощника также можно оценить прием специалиста, это уже сделали более 10 тысяч человек.

«В январе 2022 года заработал чат-бот для записи в подмосковные поликлиники. С 2023 года жители, которые берут талон к врачу с помощью бота, могут оценить визит к специалисту. Своим мнением уже поделилось более 10 тысяч пациентов», — сказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник.

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При помощи чат-бота можно записаться к врачу или на вакцинацию, а также вызвать специалиста на дом. Самой популярной услугой стала запись на прием к медику — ей воспользовались 37 тысяч раз.

«Также „умный“ помощник напоминает о диспансеризации: после регистрации талона он уточняет, проходил ли человек обследование. В случае отрицательного ответа предлагает записаться на диспансеризацию», — добавила глава министерства.

Воспользоваться чат-ботом могут жители, прикрепленные к медучреждениям региона. Для этого нужно отправить сообщение с контактными данными и номером полиса ОМС. Через два часа после приема пользователь может оставить оценку визита.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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