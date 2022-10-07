Свыше 10 тысяч льготников из Подмосковья бесплатно отдохнули в санаториях в этом году | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 12:57 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 10 тысяч льготников из Подмосковья бесплатно отдохнули в санаториях в этом году

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Бесплатное санаторно-курортное лечение получили свыше 10 тысяч жителей Подмосковья в этом году. На это регион выделил 302 миллиона рублей, сообщили в Мособлдуме.

Получить путевку в санаторий могут ветераны труда и военной службы, труженики тыла, реабилитированные, пенсионеры и жители предпенсионного возраста, чей доход не превышает 27 902 рубля. Для этого необходимо подать заявление через «Госуслуги» или обратиться в подразделение Минсоцразвития региона по месту жительства.

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Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев сообщил, что регион закупил 12,5 тысячи путевок в санатории Краснодарского края, Крыма, Минеральных Вод и Подмосковья. Возможностью уже воспользовались свыше 10 тысяч человек.

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В санаториях проводят оздоровительные процедуры, в числе которых физиолечение, массаж, ингаляции, фитотерапия и другие. Постояльцев обеспечивают сбалансированным питанием и проводят для них праздники и культурные мероприятия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине месяца.

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