Подмосковье 08 апреля 2024, 16:57 Свыше 10 тысяч жителей Химок посетили театр «Наш Дом» с начала года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Театр «Наш дом» в Химках принял свыше 10 тысяч зрителей с начала года. Около 20 пьес представили на сцене театра за это время.

Свыше 200 посетителей прошли в театр по Пушкинской карте. Федеральный проект популяризирует посещение культурных мероприятий. Карта доступна жителям Химок от 14 до 22 лет.

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«Программа „Пушкинская карта“ стартовала в России с 1 сентября 2021 года по инициативе президента Владимира Путина. Она позволяет нашей молодежи культурно и духовно развиваться, с пользой проводить время. Каждый год карта пополняется на пять тысяч рублей, где 3000 рублей выделяют на поход в театры, музеи, концертные залы, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры по всей стране, а 2000 рублей — на кино», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Драматический театр «Наш дом» оказался в числе первых присоединившихся к программе «Пушкинская карта».

Театру «Наш дом» в Химках уже 28 лет. Администрации культурного заведения удалось обновить световое и звуковое оборудование, инструменты и электрическую лебедку. Спектакли проходят на сценах на улице Калинина и Маяковского. Репертуар состоит из более чем 90 постановок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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