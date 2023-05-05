Подмосковье 05 мая 2023, 10:43 Свыше 10 тысяч семей участников СВО из Подмосковья получили меры поддержки

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Меры поддержки семей участников СВО действуют в Подмосковье. Их уже получили свыше 10 тысяч раз, сообщили в Мособлдуме.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в регионе действует комплексная система поддержки участников спецоперации и их семей. Так, их дети получают бесплатные обеды в школах, посещают кружки, секции и группы продленного дня.

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«Родители детей помладше освобождены от оплаты детского сада и могут рассчитывать на внеочередное зачисление. Студентам колледжей Подмосковья также не нужно платить за обеды», — рассказал он.

Так, свыше 350 детей зачислили в сады без очереди, более 4,3 тысячи бесплатно посещают дошкольные учреждения, пять тысяч человек обеспечили горячим питанием и 1600 посещают кружки и секции.

Более 1900 человек обратились за помощью при получении мер поддержки, еще 400 попросили юридическую консультацию. Психологическую помощь оказали 300 семьям.

Брынцалов добавил, что в регионе продолжают разрабатывать новые меры поддержки. Так, во время одной из встреч с жителями, поступил вопрос об уплате налога за автомобиль, которым семья не пользуется, после чего был принят закон, освобождающий участников СВО от него.

«Ранее также по итогам встреч с жителями и полученной от них обратной связи Мособлдумой был принят закон о предоставлении бесплатной реабилитации участникам СВО, получившим ранения», — добавил спикер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что двое жителей региона получили звание Героя Труда России 1 мая. Ими стали Татьяна Бабурова и Юрий Милехин.

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