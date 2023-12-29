Подмосковье 29 декабря 2023, 12:10 Свыше 10 тысяч объектов зарегистрировали по гаражной амнистии в Подмосковье за год Пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

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Права на 10 тысяч гаражей и участков под ними зарегистрировали в Подмосковье в 2023 году. Итоги подвели в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Главной целью гаражной амнистии является упрощенный порядок оформления в собственность гаражей и земельных участков под ними. При этом земельные участки предоставляются гражданам бесплатно. За 2023 год в Подмосковье зарегистрировано свыше 10 тысяч объектов недвижимости», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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На учет поставили 3,2 тысячи гаражей и более 6,9 тысячи земельных участков общей площадью 164,1 тысячи квадратных метров. Работу провели органы местного самоуправления совместно с областным БТИ и Росреестром.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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