Подмосковье 20 марта 2024, 16:45 Свыше 10 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье по дачной амнистии с начала года МИО МО

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Свыше 10,4 тысячи объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье по дачной амнистии с начала года.

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, дачная амнистия действует в Подмосковье с 2006-го года. В прошлом году ее продлили до 1 марта 2031-го.

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Регистрация объектом недвижимости позволяет оформить прописку, провести газ, получить налоговый вычет и многое другое.

«С начала этого года в Подмосковье собственники уже зарегистрировали свыше 10,4 тысячи объектов недвижимости, из них более 8,2 тысячи — объекты индивидуального жилищного строительства общей площадью 1,18 миллиона квадратных метров, с налоговым потенциалом 41,2 миллиона рублей. Программа „дачной амнистии“ не только упрощает жизнь граждан, но и за счет вовлечения в оборот жилой недвижимости позволяет государству увеличивать собираемость налогов», — сказала глава ведомства Наталья Адигамова.

Лидерами по регистрации недвижимости стал Раменский, где оформили 814 строений. Еще 678 оказалось в Дмитрове, 631 — в Истре, 581 — в Домодедове и 57 — в Одинцове.

В министерстве добавили, что в Подмсковье действует закон по ускоренной регистрации, благодаря которому оформить строения можно за три дня.

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