Подмосковье 26 февраля 2024, 21:19 Свыше 10 тысяч химчан воспользовались цифровыми зонами МФЦ с начала года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Более 10 тысяч жителей городского округа Химки подали онлайн-заявления в профильные ведомства через цифровые зоны МФЦ. Самыми популярными услугами стали постановка на миграционный учет и получение справок из Социального фонда России.

Все компьютеры в многофункциональных центрах Химок оборудованы специальными браузерами, что помогает предотвратить утечку персональных данных заявителей. При возникновении вопросов при подаче заявлений сотрудники офисов проконсультируют и помогут.

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«В Химках жители ежедневно обращаются в многофункциональный центр за получением муниципальных и государственных услуг. Значительно ускоряет процедуру цифровой формат подачи заявок. Цифровые зоны оборудованы рабочими местами с бесплатным доступом к порталам госуслуг и сайтам ведомств», — сообщил депутат городского округа Химки Александр Васильев.

Офисы многофункциональных центров в Химках еженедельно обрабатывают более девяти тысяч обращений. Благодаря этому жители города могут получить около 400 федеральных, региональных и муниципальных услуг в одном месте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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