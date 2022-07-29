Свыше 10 тысяч гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье за неделю

Борьба с борщевиком Сосновского продолжается в Подмосковье. За прошлую неделю специалисты обработали 10,6 тысячи гектаров земли. Об этом рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов.

Третий этап обработки земель продлится до 10 августа, добавил зампред. От сорняка уже обработали 55,4% запланированной площади.

«Самые большие площади обрабатывают в городском округе Клин — 3384,27 гектара, Можайском городском округе — 3154,39 гектара, Волоколамском городском округе — 1 797,72 гектара», — рассказал он.

В Подмосковье борются с борщевиков с мая по август. К работе привлекли 12 подрядчиков и 14 муниципальных учреждений. Новые места произрастания помогает отслеживать приложение «Проверки Подмосковья».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 50 лесопарков в регионе. Работы в некоторых из них уже завершили.