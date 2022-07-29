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    29 июля 2022, 13:14

    Свыше 10 тысяч гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье за неделю

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Борьба с борщевиком Сосновского продолжается в Подмосковье. За прошлую неделю специалисты обработали 10,6 тысячи гектаров земли. Об этом рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов.

    Свыше 10 тысяч гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье за неделю

    Третий этап обработки земель продлится до 10 августа, добавил зампред. От сорняка уже обработали 55,4% запланированной площади.

    «Самые большие площади обрабатывают в городском округе Клин — 3384,27 гектара, Можайском городском округе — 3154,39 гектара, Волоколамском городском округе — 1 797,72 гектара», — рассказал он.

    В Подмосковье борются с борщевиков с мая по август. К работе привлекли 12 подрядчиков и 14 муниципальных учреждений. Новые места произрастания помогает отслеживать приложение «Проверки Подмосковья».

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 50 лесопарков в регионе. Работы в некоторых из них уже завершили.