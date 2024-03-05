Подмосковье 05 марта 2024, 17:00 Свыше 10 тысяч человек прокатились на дизайнерских каруселях в парках Подмосковья за неделю Министерство благоустройства Московской области

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За неделю на дизайнерских каруселях в парках Подмосковья прокатились более 10 тысяч человек. Сделать это можно бесплатно в восьми округах Подмосковья.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, карусели установили по программе губернатора в восьми округах региона: Домодедово, Одинцово, Сергиев Посад, Ногинск, Воскресенск, Коломна, Волоколамск и Чехов. Дизайн аттракционов разработал художник Денис Симачев. Они оснащены стереоаудиосистемой и подстветкой. Одновременно на карусели могут прокатиться 44 человека.

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