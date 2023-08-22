Подмосковье 22 августа 2023, 14:41 Свыше 10 тысяч человек посетили мотофестиватель Biker Brothers в Подмосковье Министерство культуры и туризма МО

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Фестиваль Biker Brothers Festival состоялся в Подмосковье в минувшие выходные. Мероприятие посетили более десяти тысяч человек, что на 40% больше, чем в прошлом году.

Помимо музыкальной программы, гости могли полетать на воздушном шаре или на вертолете, а также посетить торговые ряды. Все желающие приобрели украшения ручной работы, изделия из кожи, одежду и многое другое. Также работала большая зона фудкорта.

На выставке ретро автомобилей под открытым небом демонстрировали более 50 экспонатов. Кроме того, там были представлены мотоциклы различных марок, включая Harley-Davidson, Indian, Benelli, CFMoto. Гости могли пообщаться с дилерами и сфотографироваться на понравившемся байке.

Biker Brothers Festival — одно из крупнейших мотособытий в России и масштабных мероприятий в Подмосковье. Фестиваль прошел при поддержке Минкульта региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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